Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı

MKE Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Mustafa Kaplan ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü yaptığı resmi açıklamayla teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı lacivertliler, yeni teknik direktörlük görevi için 'nden ayrılan ve geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde görev yapan Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır. Kendilerine başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olsun diliyoruz."