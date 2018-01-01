Ankaragücü Kulübü'nden flaş açıklama!

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü Kulübü, bugün yapılan toplantı sonucunda alınan kararları duyurdu.

Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine son veren Ankaragücü Kulübü'nden flaş bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada devre arasında kadar kulübün bünyesindeki teknik ekple yola devam edileceği duyurulurken, futbolcuların da Ocak ayına kadar alacakları konusunda bir talepte bulunmayacaklarını beyan ettikleri vurgulandı.

Öte yandan İsmail Kartal'ın 6 aydır hiçbir ödeme yapılmaması yönündeki iddiasına yönelik de 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yapılan ödemeler ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı ve bu süreçte kulüp kasasından toplamda 94 milyon 803 bin 877 TL'lik ödeme yapıldığı belirtildi.

İşte o açıklama:

"Yönetim Kurulumuz, Sayın Mehmet YİĞİNER Başkanlığında yapmış olduğu toplantıda; Takımımızın oynadığı son 5 lig maçının ve kupa maçının analizleri değerlendirilmiştir.

Toplantıya Gençlik Geliştirme Direktörümüz Sadık İŞCANOĞLU, Kaleci Antrenörümüz Murat TÜRKSOY ve Atletik Performans Uzmanı Güven KILIÇ da katılmış olup, analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde yardımcı olmuşlardır.

Takımımızın, son 5 lig müsabakasından sadece ligde son sırada yer alan Çaykur Rizespor maçında berabere kalarak 1 puan aldığı, 4 lig maçında ve Türkiye Kupası’nda Spor Toto 2.lig ekibi Bodrum Belediyespor’a 4-2 yenildiği, ligdeki son galibiyetini 41 gün önce aldığı, görüşülmüş olup yapılan değerlendirme neticesinde;

Takımımızın Süper Lig’in takımları arasında oyun içinde en az koşu mesafesine, en az başarılı pas ve şut yüzdesine sahip olduğu, bununla birlikte futbolcuları en çok sakatlık yaşayan takım olduğu anlaşılmıştır.

Takımımızın olumsuz gidişatı ve saha içi sorunlarına acilen çözüm bulunabilmesi adına, devre arasına kadar oynanacak kupa ve lig maçlarında, kondisyonunun, moral ve motivasyon seviyesinin üst düzeye ulaştırılması amacıyla kulübümüzün kendi bünyesinde yer alan teknik ekibimizle müsabakalara çıkılmasına karar verilmiştir.

Her futbol kulübünde olduğu üzere, sezon başında, Teknik Direktör İsmail KARTAL ile önceki sezonun değerlendirilmesi yapılmış ve transfer edilecek futbolcular, mevcut kadronun yapısı, yeni sezon hedefleri belirlenerek, o günkü ekonomik koşullar dahilinde, teknik ekibimizin taleplerine paralel bir kadro oluşturularak sezona başlanmıştır.

Kulübümüzün ekonomik yapısı nedeniyle, futbolcularımızla zaman zaman toplantılar yapılmış, toplantılar neticesinde, futbolcularımız özveri göstermiş ve bu günlere gelinmiştir. Bir ay önce yapılan toplantıda, futbolcularımız, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nden olan alacaklarını Ocak ayına kadar talep etmeyeceklerini, beyan etmişlerdir. Alacaklarının ödenerek telafi edilebileceğini ama kaybedilen maçların telafisi olmayacağını beyan eden futbolcularımıza bu onurlu davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bugün yaşadığımız ekonomik zorluklar Süper Lig’de yer alan takımların birçoğunun yaşadığı zorluklardan daha fazla değildir. Geçmişten gelen borçlarımız ekonomik zorluklarımızın tek nedenidir."