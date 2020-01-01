Ankaragücü, İlhan Parlak ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

MKE Ankaragücü, tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz İlhan Parlak ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kendisine takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'ne 2017-2018 sezonunda gelen 33 yaşındaki hücum oyuncusu, toplam 19 gol attı.

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İlhan Parlak, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmıştı.