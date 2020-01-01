Ankaragücü, Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetti

Başkent ekibi, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Ante Kulusic ile tartışma yaşayan oyuncusunun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues, Süper Lig'in 32. haftasındaki maçı öncesinde Ante Kulusic'e saldırıda bulunması sebebiyle maç kadrosundan çıkartılmıştı.

Başkent ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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"Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesisleri'mizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues tarafından Ante Kulusic'e saldırıda bulunmuştur.

Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır.

Yönetim Kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur.

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Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues'in sözleşmesini feshetmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2019-20 sezonunun devre arasında takıma katılan Gerson Rodrigues, Ankaragücü ile çıktığı 11 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.