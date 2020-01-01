Ankaragücü 8 transfer birden yaptı

Transfer yasağını kaldıran sarı-lacivertliler, anlaşmaya vardığı 8 oyuncuyu duyurdu.

Ankaragücü transferde mutlu sona ulaştı. Transfer yasağını kaldıran sarı-lacivertli ekip, kadrosuna kattığı 8 oyuncuyu açıkladı.

Ankara ekibi; Luka Adzic, Joseph Paintsil, Erdi Dikmen, Şahverdi Çetin, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay, Zvonomir Sarlija ve Jonathan Bolingi'yi kadrosuna kattı.

Transfer edilen oyuncuların daha önce kampa katıldığını ancak duyurusunun yapılmadığını belirten Başkan Fatih Mert, takımda uyum sorunu da yaşamayacaklarını belirtti.