Ankaragücü 10 kişiyle Kayseri'den puanı aldı

Ankaragücü, 25. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'de küme düşe hattını çok yakından ilgilendiren 25. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.Pazdan'ın gördüğü kırmızı kart sebebiyle 25. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden başkent ekibi, 1 puanı almayı başardı.



Mustafa Dalcı ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük koltuğuna Hikmet Karaman'ı getiren konuk ekip, tecrübeli hocanın ilk maçından 1 puanla ayrılmış oldu.







Özellikle ilk yarıda birçok gol pozisyonundan faydalanamayan Kayserispor, yaklaşık 65 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında fileleri havalandıramadı ve bu fırsatı tepmiş oldu.



Kayserispor bu sonuçla puanını 25'e çıkarırken, Ankaragücü de 19 puana yükselmiş oldu.