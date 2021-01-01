Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa: Ankaragücü evinde kazandı

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip müsabakayı 16. dakikada Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 kazandı.

Başkent temsilcisi bu sonucun ardından puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

Ankaragücü, 21. hafta maçında 'a konuk olacak. Kasımpaşa ise 'u ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası içinde sol taraftan çizgiye inen Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

73 dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.