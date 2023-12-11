Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın ardından sahaya girdi ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

14. dakikada Morutan'ın golüyle evinde 1-0 öne geçen Ankaragücü, 50. dakikada Ali Sowe'un atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi sürdürdü. 90+5'te ise bu kez Çaykur Rizespor, Emirhan Topçu'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Mücadele 1-0 sona ermek üzereyken 90+7'de Gaich topu ağlara gönderdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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Maç sonunda olay çıktı!

Karşılaşmanın 1-1 sona ermesinin ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi.

Oldukça öfkeli görünen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırının ardından yerde kalan Meler, bir süre sonra ayağa kalktı. Tecrübeli hakem daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.