Anis Hadj Moussa transferi şimdilik rafa kalktı: Ittihad Club talebi karşılayamıyor

Anis Hadj Moussa'nın Ittihad Club'a transferi son anda iptal oldu. Ben Jacobs ve Feyenoord Transfermarkt'ın aktardığına göre Suudi kulübü, Feyenoord'un talep ettiği banka teminatını sağlayamıyor. Bu nedenle anlaşma şimdilik rafa kalktı.

Pazar günü daha erken saatlerde Hadj Moussa'nın Suudi Arabistan'a transferi oldukça yakın görünüyordu. Feyenoord ile Ittihad Club sözlü anlaşmaya varmış ve yalnızca son prosedürleri bekliyordu. Ancak banka teminatı şimdi engel olarak ortaya çıktı.

Feyenoord, milyon euroluk transfer için kesin onayı vermeden önce mali güvence istiyordu. Son haberlere göre Ittihad Club bu teminatı vermeyi reddediyor. Bu nedenle sağlık kontrolü yapılmayacak ve Hadj Moussa Riyad'a gitmeyecek.

Transferde çok büyük rakamlar söz konusuydu. Feyenoord Transfermarkt daha önce Feyenoord'un bonuslarla birlikte en fazla 44 milyon euro gelir elde edebileceğini bildirmişti. Rijnmond ise 40 milyon euroluk sabit bir bonservis bedelinden söz etmiş, bu rakamın bonuslarla 42 milyon euroya çıkabileceğini belirtmişti.

Her iki rakamla da Hadj Moussa, Feyenoord tarihinin en pahalı giden transferi olacaktı. Ancak bu transferin iptal olmasıyla bu gerçekleşmeyecek.

Suudi Arabistan'da transfer dönemi hâlâ açık olduğu için Ittihad Club, Rotterdam ekibine yine de yeni bir teklif sunabilirdi. Hadj Moussa, transferdeki belirsizlikler nedeniyle NEC karşısında (1-3) maç kadrosunda da yer almadı ve Feyenoord formasıyla son maçına çıkmış gibi görünüyor.

Banka teminatındaki sorunlar nedeniyle Ittihad Club'a transfer şimdilik gündemde değil.