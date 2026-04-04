Anında ölüm: İspanya'yı sarsan trajik kaza... Olayın ayrıntıları neler?

İspanya'nın güneyindeki Malaga şehrinde spor camiasını sarsan trajik bir olay yaşandı. 51 yaşındaki eski boğa güreşçisi Ricardo Ortiz, Cuma akşamı La Malagueta boğa güreş arenasında, dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun eserlerinden esinlenerek düzenlenen geleneksel boğa güreşi hazırlıkları sırasında bir boğanın ölümcül bıçak darbesine maruz kalarak hayatını kaybetti.

Etkinliği düzenleyen "Lances de Futuro" şirketi resmi bir açıklamada, Ortiz'in arenada boğaların indirilmesi sürecine katılırken, boğalardan birinin aniden saldırarak şiddetli bir şekilde saldırdığını ve bunun sonucunda ölümcül bir yaralanmaya maruz kalarak anında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Şirket, merhumun ailesine derin üzüntülerini ve taziyelerini iletti ve kazanın trajik ve beklenmedik koşullarda meydana geldiğini vurguladı.

Hazırlıkları süren etkinlik, "Picasso'nun Corrida'sı" olarak biliniyor. Bu, Paskalya tatili sırasında her yıl Kutsal Cumartesi günü düzenlenen geleneksel bir boğa güreşi. Bu etkinlik, Malaga'da doğan ve boğa güreşinin hayranı olan Picasso'nun eserlerinden esinlenen özel bir sanatsal karakterle öne çıkıyor. Picasso'nun tablolarında ve sanat eserlerinde boğa güreşi sıkça işlenen bir konuydu.

Merhum Ricardo Ortiz, boğa güreşi dünyasında köklü bir aileden geliyordu. Mesleği yirmi yıldan fazla bir süre önce bırakmış olsa da, yaklaşık 9 bin seyirci kapasiteli şehrin ana arenasında boğaların yönetiminde çalışarak bu işle bağlantısını sürdürmüştü.

Bu trajik olay, destekçileri ve karşıtları arasında hâlâ geniş tartışmalara yol açan bu köklü İspanyol geleneğinin beraberinde getirdiği büyük riskleri yeniden akıllara getirdi.

Bazıları bunu İspanyol kimliğine kök salmış bir geleneksel sanat olarak görürken, diğerleri ise modern çağın değerleriyle bağdaşmayan acımasız ve barbarca bir uygulama olarak görüyor.

İspanyol hükümetinin verilerine göre, son yıllarda popülaritesi azalmış olsa da, ülkede her yıl çoğunlukla dini etkinliklerle eş zamanlı olarak yaklaşık 1.500 boğa güreşi düzenleniyor.

Resmi bir dövüş sırasında hayatını kaybeden son profesyonel boğa güreşçisi, 2016 yılında ülkenin doğusundaki Teruel kentinde Victor Barrio idi.

Malaga'daki yerel yetkililer, olayın ayrıntılarını belirlemek üzere bir soruşturma başlattı. Öte yandan, özel bir sanat ve kültür etkinliğine hazırlanmakta olan şehirde hüzün hakim oldu; bu gün, İspanyol boğa güreşi tarihine trajik bir gün olarak kazındı.

