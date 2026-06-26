Anıların canlandığı gece… Fas, Hollanda’dan intikamını alacak mı?

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hollanda milli takımıyla oynayacağı belirleyici maça hazırlanıyor. Bu karşılaşma, “Atlas Kaplanları”nı “Yel Değirmenleri”ni geçip 16’lı tur biletini koparmak için zorlu bir sınava tabi tutacak.

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda iki takım arasında oynanacak bu merakla beklenen karşılaşma, tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak organizasyonunda düzenlenen turnuva kapsamında Monterrey Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fas Milli Takımı, bu yılki Dünya Kupası'nda istikrarlı bir performans sergiledi ve taktiksel disiplin ile mücadeleci ruhu bir araya getiren oyun tarzı sayesinde dünya sahnesindeki en önde gelen takımlardan biri olduğunu kanıtladı.

“Atlas Kaplanları”, turnuvaya Brezilya ile 1-1’lik değerli bir beraberlikle başladıktan sonra büyük takımlar karşısında büyük bir dayanıklılık sergiledi. Bu maç, turnuvaya güçlü bir şekilde hazır olduklarını teyit ederken, ardından İskoçya’yı 1-0 mağlup ettiler, ardından Haiti’yi 4-2 mağlup ederek eleme turlarına yükseldi.

Öte yandan, Hollanda milli takımı da grup aşamasında etkileyici bir performans sergiledi. Japonya ile 2-2’lik heyecan verici bir beraberlikle turnuvaya başlayan Hollanda, ardından İsveç’i 5-1’lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti ve grup maçlarını Tunus’u 3-1 yenerek hak ettiği bir galibiyetle tamamladı.

Bu karşılaşma, iki takımın Dünya Kupası finallerinde tek kez karşılaştığı anı akıllara getiriyor. 1994 ABD Dünya Kupası'nda grup aşaması kapsamında "Citrus Bowl" stadyumunda oynanan maç, Hollanda'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

O maçta Hollanda’nın gollerini 43. dakikada Dennis Bergkamp ve 77. dakikada Brian Roy atarken, Fas’ın tek golünü 47. dakikada Hassan Nazir kaydetmişti. Bu maç, iki takımın Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşması olarak kalmış, ancak 32 yıl sonra 2026 Dünya Kupası’nda yeniden karşı karşıya gelecekler.