Bir basın raporu, bugün pazar günü, yeni sezonun başlamasından önce Paris Saint-Germain'in ufkunda büyük bir kaosun belirdiğini belirtti.

Paris Saint-Germain transfer piyasasındaki yoğun hareketliliğini sürdürüyor. Kulüp, kaleci Alessandro Longoni'nin (18 yaşında) transferini resmen açıklarken, ileri aşamalara gelen Mika Godts (Ajax) ve Ferran Torres (Barcelona) gibi başka transferleri de tamamlamaya çalışıyor.

Teknik direktör Luis Enrique ise geçen sezonun başarılarını tekrarlayabilecek bir takım kurmayı hedefliyor.

Paris Saint-Germain'in halihazırda bir kalecisi bulunmasına rağmen, kulüp son saatlerde bir başka kaleciyi kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırdı: Parma kalecisi Zion Suzuki, 23 yaşındaki Japon milli oyuncu.

"Mundo Deportivo" gazetesi, transferin gerçekleşmesi halinde, Parisli takımın Safonov'un (27 yaşında) arkasındaki yedek kalecisi Lucas Chevalier'nin son derece rahatsız olacağını belirtti.

Genç Longoni'nin katılımı resmi olarak geleceğe yönelik bir transfer olarak görülürken, daha tecrübeli Suzuki, daha önce Safonov'a üstünlük kurmasına rağmen ilk on birdeki yerini Rus oyuncuya kaptıran Chevalier için gerçek bir tehdit oluşturacak.

Bu gerileyiş, Fransız kaleciyi bu yaz Dünya Kupası'na katılmaktan alıkoydu; bu, Suzuki'nin dikkat çekici biçimde parladığı turnuvaydı.

"L'Équipe" gazetesi ise önümüzdeki günlerde Paris'te kaleci mevkisiyle ilgili bir anlaşmazlık yaşanabileceğine ve bunun Saint-Germain'de büyük bir kaosa yol açma tehlikesi taşıdığına işaret ediyor.