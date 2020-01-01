Angelo Sagal Denizlispor'a imza attı

Denizlispor Şilili kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalarken Türkiye'nin büyük takımlarını tanıdığını söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel , Şilili kanat oyuncusu Angelo Sagal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Angelo Sagal için, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Kulüp yöneticilerinden Uğur Bağbaşlıoğlu, yaptığı konuşmada, 27 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini belirtti. Transfer gerçekleştiği için mutlu olduklarını dile getiren Bağbaşlıoğlu, "Takımımıza direkt katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Umarım hep beraber iyi bir sezon geçiririz." dedi.

Daha fazla takım

Oyuncunun adaptasyon sorunu yaşayacağını düşünmediklerini vurgulayan Bağbaşlıoğlu, şunları söyledi:

"Sonuçta futbol sahada oynanıyor. Oradaki performansına göre her şey ortaya çıkacak. Kendisinin Denizlispor'a seviye atlatacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Direkt nokta transfer. Amacımız hem geçmiş yıla göre takımı bir üst seviyeye çıkarmak hem de aidiyet duygusunun yüksek olduğu bir takım oluşturmak."

Bağbaşlıoğlu bir gazetecinin yeni transferler hakkındaki sorusu üzerine, oyuncuların idmanlardaki performanslarını değerlendirdiklerini ve ihtiyaç gördükleri mevkiler için görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Haberin devamı aşağıda

Sagal: ''Futbolumla kim olduğumu göstermek istiyorum."

İmza törenine eşi ve iki kızıyla gelen Angelo Sagal ise takıma katkı yapmak istediğini söyledi. Süper Lig maçlarını önceden izleme fırsatı bulduğunu belirten Şilili futbolcu şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz büyük takımlar Şampiyonlar ve UEFA Ligi'nde de oynuyor. Ordan az çok biliyordum. Denizlispor'la transfer görüşmelerimiz başladığında daha çok tanıma ve seyretme şansım oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bu şansı verdikleri ve güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Futbolumla kim olduğumu göstermek istiyorum."

'de, milli takımdan arkadaşlarının olduğunu anımsatan Sagal, ''Onlarla da konuştum. Çok iyi şeyler anlattılar. Buraya gelmek için de fazladan motivasyon oldu. Şehir çok güzel. Zaten geldiğim günden beri herkes çok iyi karşıladı. Bu tabii ki futboluma katkıda bulunacak. Denizli, sakin ve aile şehri gibi. Bu da bizim için çok önemliydi." dedi.