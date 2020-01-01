Angel Torres: Messi'yi neredeyse transfer ediyorduk
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Kariyeri boyunca Barcelona'da oynayan ve hala devam eden Lionel Messi, bugüne kadar diğer tüm takımların hayallerini süsledi.
La Liga ekiplerinden Getafe'nin başkanı Angel Torres'e göre ise zamanında Messi kadrolarında olabilirdi.
Torres, Marca'ya verdiği röportajında şöyle söyledi:
"Barcelona A Takımı'ndaki ilk ya da ikinci sezonunda Messi'yi neredeyse kiralık olarak transfer ediyorduk."
"Ama o dönemki teknik direktör Frank Rijkaard bunu kabul etmedi ve biz de sadece istemiş olmakla kaldık."