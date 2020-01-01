Angel Torres: Messi'yi neredeyse transfer ediyorduk

Getafe Başkanı Angel Torres, Arjantinli yıldızı yıllar önce kiralık olarak transfer etmeye çok yaklaştıklarını ama başaramadıklarını söyledi.

Kariyeri boyunca 'da oynayan ve hala devam eden , bugüne kadar diğer tüm takımların hayallerini süsledi.

ekiplerinden 'nin başkanı Angel Torres'e göre ise zamanında Messi kadrolarında olabilirdi.

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Torres, Marca'ya verdiği röportajında şöyle söyledi:

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"Barcelona A Takımı'ndaki ilk ya da ikinci sezonunda Messi'yi neredeyse kiralık olarak transfer ediyorduk."

"Ama o dönemki teknik direktör Frank Rijkaard bunu kabul etmedi ve biz de sadece istemiş olmakla kaldık."