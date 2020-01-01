Angel Di Maria’ya dört maç ceza
Fransa’da ezeli rakipler PSG ile Marseille, 13 Eylül’de Ligue 1 maçında karşı karşıya gelmişti.
Müsabakanın son anlarında saha karışmış, yaşanan olayların ardından beş futbolcuya kırmızı kart çıkmıştı.
PSG’den Neymar, Kurzawa ve Paredes, Marseille’den ise Amavi ve Benedetto oyundan atılan isimler olmuşlardı.
Marseille galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından bu takımın teknik direktörü Andre Villas-Boas, PSG’li Angel Di Maria’nın futbolcusu Alvaro Gonzalez’e tükürdüğünü iddia etmişti.
Yaşanan olayları tekrar gözden geçiren Fransa Futbol Federasyonu, Arjantinli futbolcuya dört maç men cezası verdi.
Dört maçlık ceza salı gününden itibaren geçerli olacak Di Maria, görev verildiği takdirde bu hafta sonu Reims ile oynanacak maçta sahada olabilecek ancak sonraki Angers, Nimes, Dijon ve Nantes maçlarını kaçıracak.