Angel Di Maria’ya dört maç ceza

PSG’nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, olaylı Marseille maçında rakip futbolcuyla tükürdüğü gerekçesiyle dört maç ceza aldı.

’da ezeli rakipler PSG ile Marseille, 13 Eylül’de maçında karşı karşıya gelmişti.

Müsabakanın son anlarında saha karışmış, yaşanan olayların ardından beş futbolcuya kırmızı kart çıkmıştı.

PSG’den Neymar, Kurzawa ve Paredes, Marseille’den ise Amavi ve Benedetto oyundan atılan isimler olmuşlardı.

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Marseille galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından bu takımın teknik direktörü Andre Villas-Boas, PSG’li Angel Di Maria’nın futbolcusu Alvaro Gonzalez’e tükürdüğünü iddia etmişti.

Yaşanan olayları tekrar gözden geçiren Fransa Futbol Federasyonu, Arjantinli futbolcuya dört maç men cezası verdi.

Dört maçlık ceza salı gününden itibaren geçerli olacak Di Maria, görev verildiği takdirde bu hafta sonu ile oynanacak maçta sahada olabilecek ancak sonraki Angers, , ve maçlarını kaçıracak.