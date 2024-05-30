Adı transfer için Beşiktaş ile anılan Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria, silahlı saldırı şoku yaşadı.

Beşiktaş, Teknik Direktör adaylarının yanı sıra yıldız isimlerle de görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu isimlerden biri de Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria.

Beşiktaş İkinci Başkan Hüseyin Yücel, 36 yaşındaki oyuncuyla görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Tehdit mesajları geliyordu

Yıldız oyuncunun adı, yakın arkadaşı Lionel Messi'nin forma giydiği ABD ekibi Inter Miami, ve alt yapısından yetiştiği Rosario Central ile de anılıyor.

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Rosario taraftarları Angel Di Maria'nın bir an önce takıma transfer olmasını istiyor ve tehdit mesajları yayınlıyordu.

Korku dolu anlar

Fanatik'in Arjantin basınından derlediği habere göre Rosario şehrinde gece geç saatlerde korkunç bir olay yaşandı.

Kapüşonlu iki adam Rosario şehirinin güneyindeki bir benzin istasyonuna ateş açtı ve ardından bir mesaj bıraktılar.

Mesajda Angel Di Maria'ya yönelik olarak şu ifadeler yer aldı: "Rosarinolar (Rosario Central taraftarları) seni bekliyor Di Maria."