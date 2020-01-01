Angel Di Maria: "Barcelona'ya gitmediğim için mutluyum"

Arjantinli yıldız, üç yıl önce Barcelona'dan gelen teklife rağmen Paris Saint-Germain'de kalmış olmasından pişman değil...

'in başarılı kanat oyuncusu Angel Di Maria, üç yıl önce 'dan aldığı teklifle ilgili konuştu.

2015'te 'dan PSG'ye transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Neymar'ın Fransız devine transferi sonrasında Barcelona'nın radarına girmişti.

L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Di Maria, "Barcelona transferim için PSG ile görüştü. Ama ben Paris'te çok mutluydum, kulübüm de beni bırakmak istemedi. Barcelona'ya transfer olmadığım için mutluyum, benim için en doğrusu burada kalmak oldu. Kariyerimi PSG'de noktalamak istiyorum, aklımda sadece bu var." dedi.

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Di Maria, PSG forması altında dört , bir Kupası ve bir Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.