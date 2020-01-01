Angel Di Maria: "Barcelona'ya gitmediğim için mutluyum"
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Paris Saint-Germain'in başarılı kanat oyuncusu Angel Di Maria, üç yıl önce Barcelona'dan aldığı teklifle ilgili konuştu.
2015'te Manchester United'dan PSG'ye transfer olan 32 yaşındaki oyuncu, Neymar'ın Fransız devine transferi sonrasında Barcelona'nın radarına girmişti.
L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Di Maria, "Barcelona transferim için PSG ile görüştü. Ama ben Paris'te çok mutluydum, kulübüm de beni bırakmak istemedi. Barcelona'ya transfer olmadığım için mutluyum, benim için en doğrusu burada kalmak oldu. Kariyerimi PSG'de noktalamak istiyorum, aklımda sadece bu var." dedi.
Di Maria, PSG forması altında dört Ligue 1, bir Fransa Kupası ve bir Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.