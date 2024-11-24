Ange Postecoglou, Haaland'ı maçta nasıl engellediklerini açıkladı

Ange Postecoglou, Tottenham'ın Manchester City'yi 4-0 yendiği maçta Erling Haaland'ı nasıl durduklarını açıkladı.

Tottenham, Manchester City'yi 4-0 yendi

Stoperler Romero ve Micky van de Ven sakattı

Haaland yenilgide gol bulamadı

NE OLDU? Son iki maçta Galatasaray ve Ipswich Town'a karşı mağlubiyet alan Tottenham, Manchester City'yi 4-0 mağlup ederek Guardiola'nın ekibinin kötü giden gidişatını alevlendirdi. İlk 11'deki stoperleri Van de Ven ile Romero sakat olmasına ve ideal kadrosundan farklı bir kadroyla çıkmasına rağmen Tottenham, City'nin gol atmasını engelledi.

BÜYÜK RESİM: Romero ve Van de Ven'in yokluğunda Tottenham zor günlerden geçecekmiş gibi görünse de Etihad Stadyumu'nda Erling Haaland'ı durdurmayı başardılar. Maçın ardından konuşan Tottenham Menajeri Postecoglou takımını överken Haaland'ı nasıl durduklarını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Ange Postecoglou şunları söyledi: "Manchester City'ye karşı dikkatli olmalısınız çünkü onlarda bir Erling Haaland var. Ancak paslaşmaları, boşluk aradıkları alanları kapatıp buralara odaklanmalısınız. Ben ve Radu gerçekten iyi odaklandılar. Pozisyon almaları ve iletişimleri çok olumluydu."

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"Bence bizim için anahtar nokta bugün kolektif olarak çalışmamız. Gerçekten iyi savunma yaptık. Sadece savunmada değil topu arka alandan öne taşımakta da başarılı olmalıydık. Topları istediğimiz bölgelere ulaştırmanın tek yolu buydu. Hem Ben hem de Radu bunu çok iyi başardı. Geriden oyun kurmakta başarılı olduk."

SIRADA NE VAR? Pep Guardiola'nın ekibi bir sonraki maçını 26 Kasım'da Feyenoord ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Tottenham ise 28 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde Roma sınavına çıkacak.