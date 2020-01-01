Anfield'ın kapasitesi 61.000'e yükseltiliyor

Liverpool, Anfield Road adı verilen tribünün koltuk sayısını artırarak stadyumun kapasitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Anfield Road tribününü yenileme çalışmalarına 2020 yılı bitmeden başlamak istiyor.

Stadyumun yeni halinin ilk fotoğraflarını geçtiğimiz Kasım ayında yayınlayan Liverpool, bu çalışma için 71 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu çalışmanın ardından Anfield Road'un kapasitesi 7.000 artırılacak ve Anfield'ın toplam kapasitesi 61.000'e yükseltilecek.

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İngiliz ekip, yerel halkın fikrini almak amacıyla yürüttüğü çalışmanın ikinci aşamasına bugün başladı.

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Şehir genelinde 5.000 broşür dağıtan Liverpool'a yaklaşık 800 cevap geldi. Yapılan bu geri dönüşlerin %93'ü çok olumlu olduğu açıklandı.

Eğer bu çalışma belirlenen planlar doğrultusunda uygulanmaya devam ederse yeni stadyum 2022-23 sezonuna hazır olacak.

Kulübün Satış ve Pazarlama Sorumlusu Andy Hughes yaptığı açıklamada "Hala yapılması gereken önemli işler var. Önümüzdeki 4, 5, 6 ay planımız üstünde çalışacağız. Çalışmanın 2022 yılının yazında kesin olarak biteceğini söylemek için çok erken ama her şey plana uygun giderse hedef tarihimiz bu" ifadelerini kullandı.