Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Anfield maçı öncesinde... Paris'in ikilisi ve Liverpool'un üçlüsü tehlike altında

Bu ceza, 5 oyuncunun Anfield'daki maça çıkmasını engelleyebilir

Liverpool, yarın Çarşamba akşamı Prensler Parkı'nda Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

Liverpool, Galatasaray'ı iki maçın toplamında 4-1'lik skorla elemişti. Paris Saint-Germain ise rakibi Chelsea'yi iki maçın toplamında 8-2'lik skorla ezip geçmişti.

İkinci maçın önümüzdeki Salı günü Anfield Stadyumu'nda oynanması ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen takımın belirleneceği tahmin ediliyor.

Fransız "Foot Mercato" gazetesi, Paris'in ikilisi Khvicha Kvaratskhelia ve Nuno Mendes'in bir sarı kart daha alması halinde Anfield'daki maçta forma giyemeyeceklerini belirtti.

Gazete, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Curtis Jones'un da ilk maça cezalı olma tehlikesiyle çıktığını belirtti.

İki takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmış ve Paris Saint-Germain penaltı atışlarında galip gelerek, tarihindeki ilk şampiyonluğuna doğru yoluna devam etmişti.

Reklam