Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, takım arkadaşlarına ve taraftarlara Anfield'da Arsenal karşısında eksiksiz bir performans ortaya koyma çağrısında bulundu. Maç günü programındaki yazısında Van Dijk, Liverpool'un beş maçlık galibiyet serisini sürdürmesi için herkesin azami gayret göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Van Dijk üst üste dördüncü iç saha maçına hazırlanıyor

Liverpool, Anfield'da üst üste oynayacağı dört iç saha maçından oluşan nadir seriyi, pazar öğleden sonra şampiyonluk yarışındaki rakibi Arsenal'ı ağırlayarak tamamlayacak. Liverpool, hafta ortasında Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda eleyip Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından bu maça çıkacak.

Kaptan Virgil van Dijk, Arsenal'a karşı maçların sezonun öne çıkan karşılaşmaları arasında yer aldığını vurguladı.

Savunma oyuncusu, Mikel Arteta'nın takımına karşı zorlu bir mücadele bekliyor.

Kaptan, şampiyonlara karşı sonuna kadar mücadele istiyor

Maç günü programındaki yazısında Van Dijk, üç puanı almak için gereken zihinsel yaklaşımı anlattı. Van Dijk, “Arsenal'a karşı maçlar her zaman özeldir, pazar günkü de farklı olmayacak. Sizin de maça hazır olacağınızı biliyorum, biz de hazır olacağız,” diye yazdı.

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“Premier League'de kolay, rahat bir öğleden sonra geçiremezsiniz. Arsenal'a karşı ise hiç geçiremezsiniz.”

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Kaptan, “İlk saniyeden itibaren dikkatinizi vermeli, 90 dakikadan fazla süre boyunca çok koşmaya, her top için mücadele etmeye ve takım arkadaşlarınıza yardım etmeye hazır olmalısınız...” diye vurguladı.

Van Dijk, soğukkanlılığın ve Anfield'ın desteğinin önemini vurguladı

Van Dijk, Arsenal'ın yarattığı tehdide karşı zor anlarda taktiksel soğukkanlılığı korumanın belirleyici olacağını vurguladı. “Eminim topsuz kaldığımız ve zorlanacağımız anlar olacak. Ancak soğukkanlılığımızı korumamız ve top bizdeyken kendi kalitemizi göstermemiz önemli,” dedi.

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“Sizin verdiğiniz enerjiyi bizi ileri taşımak için kullanmamız da önemli.”

“Anfield en iyi hâlindeyken biz de en iyi hâlimizdeyiz; bunun tersi de geçerli,” diye ekledi.

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Liverpool galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Hafta ortasında kupada tur atlayan Liverpool, odağını yeniden lige çeviriyor.

Van Dijk, takımın savunmadaki direncini ve birlikteliğini sürdürmesini bekliyor.

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Liverpool, pazar öğleden sonra Anfield'da Arsenal'a karşı sahaya çıkacak.