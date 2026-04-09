Anfield'da protesto... "The Kop" tribünü sezon sonuna kadar sessiz kalacak

İngiltere'deki Liverpool taraftar derneği, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Reds yönetiminin kararını protesto etmek amacıyla bu sezonun geri kalan maçlarında Anfield Stadyumu'nda bayraklarını asmayacağını duyurdu.

Ünlü "Copp" tribününde bayrak ve pankartların asılmasından sorumlu olan "Spion Kop 1906" taraftar grubu, önümüzdeki üç sezon için bilet fiyatlarında planlanan artışa protesto etmek amacıyla, gelecek maçlardan itibaren stadyumdaki tüm bayrak ve pankartlarını kaldıracağını belirten resmi bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, kulübün fiyat artışını açıklamasının ardından grubun "başka bir seçeneği kalmadığını" hissettiği belirtildi ve bu adımın kulübün geleneklerini korumak ve futbolu gelecek nesiller için erişilebilir kılmak için gerekli olduğu vurgulandı.

Daha fazlasını okuyun:

Bu protesto, bilet fiyatlarındaki artışı yıllık enflasyon oranlarına bağlama kararını reddeden Liverpool taraftar grupları, başta "Spirit of Shankly" olmak üzere, tarafından başlatılan bir dizi eylemin parçası.

"The Kop" tribünü, Liverpool taraftarları için tarihi bir semboldür ve buradaki bayrakların yokluğu, İngiltere Premier Ligi'nde kalan maçlar boyunca gözle görülür bir etki yaratması bekleniyor.