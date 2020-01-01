Anelka'dan Fenerbahçe'ye mesaj: Dönmek isterim

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nicolas Anelka, sosyal medya üzerinden geri dönmek istediğini duyurdu ve Ali Koç'a destek mesajı yayınladı.

Kariyerinde , PSG, Liveprool, ve gibi kulüplerde oynayan ve 2005-2006 yılları arasında forması giyen eski futbolcu Nicolas Anelka, sosyal medya üzerinden Ali Koç'a destek gösterdi ve takıma geri dönmek istediğini açıkladı.

Resmi Instagram hesabının hikaye bölümünde açıklama yayınlayan Anelka, taraftarların Ali Koç'a zaman vermesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Başkan olmak kolay değil. Biliyorum ki taraftar her maç galibiyet bekliyor fakat bir takımı yeniden inşa etmek zaman alan bir şeydir. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve tüm kalbimle yeniden zirveye çıkacağı günü bekliyorum."

Haberin devamı aşağıda

"Geri dönmeyi çok isterim"

Türkçe olarak yayınladığı açıklamada Fransız futbolcu şöyle devam etti:

Daha fazla takım

"Ana takıma teknik direktör veya teknik ekipte yer alarak geri dönmeyi çok isterim. Bazı kişiler para, ben ise bilgi ve tecrübemi verebilirim ve bu paha biçilmez bir şey. İnşallah, Fenerbahçe ile yeniden buluşmak ve zaferler ve şampiyonluklar paylaşmak dileğiyle..."

Sarı lacivertli formayı 55 resmi karşılaşmada giyen Anelka, 16 gol atmayı başardı. Son olarak ekibi Mumbai City'de oynayan Anelka kariyerini 2016 yılında sonlandırdı.