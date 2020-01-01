Anelka'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, hayatının anlatıldığı belgeselde Fenerbahçe günlerinin çok az bahsedilmesi üzerine açıklama yaptı.

2004-2006 yılları arasında 1,5 sezon 'de oynayan Nikolas Anelka, 2014'te futbola veda etti. Uzun süredir gündemden uzak olan Anelka, yeni yayına giren belgeseliyle tekrar gündemde.

Fransız yıldızın 'Anelka: Misunderstood' adlı belgeselinde hayatı anlatılırken merakla bekelenen Fenerbahçe günlerine ise sadece 47 saniye vakit verildi.

Anelka yaptığı açıklamada bu durumun kendi tercihi olmadığını ve daha uzun bir versiyonu insanlara izletmek için çözüm aradığını söyledi;

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Daha fazla takım

"Filmdeki Fenerbahçe ile ilgili hazırlanmış olan kısımlar, Netflix tarafından kesilmiştir. Kendilerinden kulübe, taraftarlarımıza ve camiaya olan sevgime saygı duymalarını rica etmeme rağmen filmin süresi sebebiyle seçim yapmak zorunda kaldıklarını öğrendim. 1 saat 30 dakika olarak belirlenen filmin süresi içerisinde Fenerbahçe kısmı ile birlikte PSG 2001, Bolton, , Shangai, Mumbai gibi kısımlar da kesilmiştir...

Endişeniz olmasın ki, şu anda Fenerbahçe hikayesinin daha uzun versiyonu ile izleyebileceğiniz uzun bir versiyon ile çözüm bulmaya çalışıyoruz...

Fenerbahçe kulübü ve taraftarları benim için çok kıymetlidir ve hayatım boyunca 'de geçirdiğim harika zamanları unutmayacağım... Yeniden Hakan Bilal ve Volkan Ballı'ya özel teşekkürlerimi de iletmek isterim..."