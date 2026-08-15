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Wessel Antes

Çeviri:

Anel Ahmedhodzic, Feyenoord’dan ayrılabilir ve İngiltere’ye geri dönebilir

Transfers
Feyenoord
Southampton
A. Ahmedhodzic

Feyenoord savunmacısı Anel Ahmedhodzic ile Southampton'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüp ilgileniyor. Bu haberi Fabrizio Romano cumartesi günü duyurdu.

27 yaşındaki savunmacının De Kuip ile sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt, Ahmedhodzic'e 10 milyon euro değer biçiyor.

Feyenoord, Ahmedhodzic'i Sheffield United'dan kadrosuna katmak için bir yıl önce yaklaşık 7 milyon euro ödedi.

Bosna-Hersek'in 24 kez milli olan oyuncusu şimdi Championship'e geri dönebilir. Southampton temas kurdu.

Romano'ya göre, Feyenoord'da gözden düşmüş gibi görünen Ahmedhodzic için birçok kulüp devrede.

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Ahmedhodzic, ilk sezonunda Feyenoord formasıyla 36 maça çıktı. Geçen pazar Sparta karşısında ise maç kadrosunda bile yer almadı.

Yaz aylarında bir ayrılık tüm taraflar için en iyi çözüm gibi görünüyor. Ahmedhodzic, İngiltere'deki geçmişinin de etkisiyle Feyenoord'da ciddi bir maaş alıyor.

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