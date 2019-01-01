Andy Delort: Neymar'ın saygı göstermesi gerek
Ligue 1'in 17. haftasında Paris Saint-Germain deplasmanda Montepellier'i 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmada bir gol kaydeden Neymar, Montepellier'in forveti Andy Delort, karşılaşmayı bir gol bir asist ile tamamlayan Neymar'a tepki gösterdi.
Delort, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından soyunma odası tünelinde Neymar'ın kendisine söylediklerinin uygun olmadığını belirtirken Brezilyalı futbolcunun biraz saygı göstermesi gerektiğini söyledi:
"Neymar harika bir oyuncu. Ancak maç sonunda insanları kızdırmaya ihtiyaç duyması gerçekten utanç verici. Çok yazık. İyi bir oyuncu ve herkes ona saygı duyuyor ama rakiplerini kızdırmak zorunda değilsin. Karşılaşmayı 3-1 kazandın, bu harika. Ona söylediğim tek şey buydu."
"Konuşurken bize saygı duyduğunu söyledi ancak davranışları bunun tersini gösteriyor. Bana saygı duymadı. Saygı göstermek iyi bir davranıştır. Onun Fransa'ya geldiğinden beri tutumu zaten yeterince iyi biliniyor."
PSG, Montepellier'e karşı aldığı bu galibiyetle puanını 39'a çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.