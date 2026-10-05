Andy Carroll, otobiyografisindeki şoke eden itirafı: "Ben, kendi evimdeki yatağımda aile dostu tarafından tecavüze uğradım"

Eski İngiltere milli takımı, Liverpool ve Newcastle forveti Andy Carroll, 2021 yılında cinsel şiddet mağduru olduğunu otobiyografisi «Owning It»te anlatarak sessizliğini bozma kararı aldı. O dönemde kimliğini açıklamadan şikâyet edilen olay, Newcastle'daki ikinci döneminde kendi evinde yaşandı





SALDIRGAN - Saldırgan, o sırada evde olmayan eski partnerinin arkadaşı olan ve Bbc'nin «Fame Academy» adlı televizyon programındaki dans öğretmenliği geçmişiyle Britanya kamuoyunun yakından tanıdığı 59 yaşındaki Kevin Adams. 2023 yılında Chelmsford Crown Court, futbolcu uyurken ona istismarda bulunduğu gerekçesiyle Adams'ı 20 ay hapis cezasına çarptırdı. Bugün Dagenham & Redbridge'in futbolcusu ve ortak sahibi olan 37 yaşındaki Carroll, partneri Lou Teasdale'in teşvikiyle ifadesini kitaba yalnızca son anda eklemeyi seçti.





SÖZLERİ - "Cinsel şiddete uğradım, işte söyledim. Bunu düşünmek bile korkutucu ve bugüne kadar bunu yalnızca birkaç kişi biliyordu. Lou'yla bunu kitapta anlatıp anlatmama konusunda uzun uzun konuştuk. Editörümden o kadar uzun süre kaçındım ki muhtemelen fikrimi değiştirdiğimi düşünmüştür. Bunun hakkında konuşmak korkutucu ama yaşananlar, güzel şeylerin tamamı kadar bugün olduğum kişiye dönüşmeme katkıda bulundu. Ve eğer benim bunu anlatmam tek bir kişiye bile yardımcı olacaksa, buna değmiş olacak. Başıma gelenler hayatımın her yönünü etkiledi. Her gün bunu düşünüyordum ve bu da başta futbol olmak üzere başka herhangi bir şeye odaklanmamı zorlaştırıyordu. Başıma gelenlerin travması ortadan kaybolmadı".







