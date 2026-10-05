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Andy Carroll kendisine cinsel tacizde bulunan kişinin kimliğini açıkladı: Ünlü bir isim!

Liverpool
İngiltere
Premier Lig
A. Carroll
İngiltere

Kim o?

İngiltere Milli Takımı ve Liverpool'un eski forveti Andy Carroll, 2019 yılında cinsel saldırıya uğradığına dair sarsıcı detayları açıkladı. Oyuncu, olayın hayatında derin izler bıraktığını ve futbol sahasının içinde dahi konsantrasyon yeteneğini etkilediğini vurguladı.

37 yaşındaki Carroll, otobiyografisinde evinde uyurken uyandığında tanıdıklarından birinin kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını gördüğünü anlattı. Olayı ihbar ettiğini, ardından saldırganın suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırıldığını belirtti.

Oyuncu, olayın yıllarca peşini bırakmadığını ifade ederek şunları söyledi: "Cinsel saldırıya uğradım. Sadece düşünmek bile korkunç bir şey ve şu ana kadar bunu çok az kişi biliyordu." Carroll, olayı kitabında açıklama kararı almadan önce uzun süre tereddüt ettiğini de belirtti.

Carroll, yaşananların "hayatının her yönünü etkilediğini" ifade ederek şunları ekledi: "Her gün bunu düşünüyordum, bu da futbol dahil olmak üzere başka hiçbir şeye odaklanmamı zorlaştırdı. Travma geçmedi."

İtiraflarının yayınlanmasından haftalar sonra Carroll, "The Sun" gazetesine saldırganın kimliğini açıkladı ve BBC yapımı programlara katılımıyla tanınan koreograf ve dans eğitmeni Kevin Adams'ın kendisine saldıran kişi olduğunu doğruladı.

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İngiliz basınına göre Adams, 2023 yılında Chelmsford Crown Mahkemesi önünde suçlu bulunmuş ve hapis cezasına çarptırılmış, ayrıca 10 yıl süreyle cinsel suçlular siciline işlenmiş ve Carroll'un yaşadığı şehre girmesi yasaklanmıştı.

Kamuya açık mahkeme belgelerinde Adams'ın kimliğinin doğrulanmasının ardından Carroll şunları söyledi: "Mahkeme belgelerinde Kevin Adams'ın bana saldıran kişi olduğu belirlendiğine göre, artık bunu doğrulayabilirim. Umarım hayatımın bu sayfasını nihayet kapatabilirim ve ileriye bakmaya hazırım."

Carroll sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu olay hayatım ve sevdiklerimin hayatı üzerinde yıkıcı bir etki bıraktı." Oyuncu, bu deneyim hakkında konuşma kararının, olayı açıklamasının benzer deneyimler yaşamış başka insanlara yardımcı olması umuduyla da geldiğini vurguladı.

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