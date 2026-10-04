Andy Carroll, geçen hafta biyografisinin yayımlanmasıyla birlikte 2021'de bir erkek tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. İngiliz medyası konuyu araştırdı ve söz konusu kişinin, BBC'deki yetenek yarışmalarında tanınan bir medya figürü ve (dans) koçu olan Kevin Adams olduğunu ortaya çıkardı. Carroll şimdi de The Sun'a konuşarak, kendisine cinsel istismarda bulunan kişinin Adams olduğunu doğruladı.

Carroll, biyografisi Owning It: In My Own Words adlı eserinde, bir "aile dostunun", yani Adams'ın, düzenli olarak evlerine geldiğini anlatıyor. Adams, Carroll'ın eski partnerinin tanıdığıydı ve şu anda Dagenham & Redbridge FC forması giyen golcüyle bu şekilde tanıştı.

Şu anda 37 yaşında olan Carroll, 2021'de Newcastle United adına oynadığı bir maçın ardından istismara uğradı. Adams, Carroll'ın evinde bir boks maçını izlemek için kendisini davet ettirdi. "Ama mutfakta içkiler hazırlamaya başladı ve bir süre sonra başım dönmeye başladı" diye anlatıyor Carroll.

"Sanırım içkime bir şey attı. 'Yatma vakti' dedim. 'Sana bir taksi çağırayım.' Ama misafir odasında kalmak için ısrar etti."

Carroll, Adams konusunda her zaman tuhaf bir his taşıdığını söylüyor. "Boşanmıştı ve çocukları vardı ama yine de bana karşı yalnızca platonik duygulardan fazlasını beslediğini hissediyordum. Sürekli benden ve eski partnerimden onunla dışarı çıkmamızı istiyordu. Hatta benim için kıyafet bile aldı."

"Ben çıplak uyurum ve gece uyandığımda o adam çarşafımın altındaydı, bana oral seks yapmaya çalışıyordu" diyen Carroll, bunun üzerine Adams'ı bayılttığını, polisi aradığını ve ifade vermek için karakola gitmek zorunda kaldığını söyledi.

"Tüm süreç aşağılayıcı ve utanç vericiydi. Gerçekten korkunçtu." Adams her şeyi inkâr etti. "Bütün süreç iki yıl sürdü. O dönemki partnerim ve onun ailesi dışında kimse bilmiyordu, ayrıca çok az destek gördüm" dedi Carroll.

Adams, Kasım 2023'te cinsel istismardan suçlu bulundu, 20 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı verildi. "Polisten haberi duyduğumda ağlamayı durduramadım. Hayatım üzerinde muazzam bir etkisi oldu."

"Her gün bunu düşünüyordum, bu yüzden başka şeylere odaklanmakta zorlanıyordum. Futbola da. Travma hâlâ sürüyor. Ama bunu yazarak bir kişiye bile yardımcı olabilirsem, buna değer" ifadelerini kullandı Carroll.



