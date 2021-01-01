Andriy Shevchenko: Olağanüstü bir gelecek Mbappe'yi bekliyor

Attığı gollerle Avrupa futbolunda bir döneme damga vuran Andriy Shevchenko, Fransız futbolunun yeni yıldızı Kylian Mbappe'yi övdü.

Ukrayna Milli Takımı'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, Fransız futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldız olan Kylian Mbappe'nin olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Kendisi de eski yıldız bir futbolcu olan Shevchenko, Mbappe'nin kariyeri boyunca birçok Ballons d'Or kazanabileceğini belirtti.

Shevchenko ne söyledi?

2002 Dünya Kupası Elemeleri'nde geçtiğimiz hafta Fransa ile karşılaşan Ukrayna'nın teknik direktörü Shevchenko, Dünya Kupası'nın son şampiyonunun çok sayıda iyi oyuncuya sahip olduğunu belirtirken, Kylian Mbappe için ayrı bir parantez açtı.

"Mbappe'nin ne kadar harika bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Olağanüstü bir kariyer onu bekliyor. Kariyerini sonlandırdığında evinde çok sayıda Ballons d'Or ödülünün olacağını düşünüyorum çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor. Fransa gerçekten de çok güçlü bir takım. Bizim için en önemlisi Mbappe'ye alan bırakmamaktı.

2017 yılından bu yana Fransa A Milli Takımı formasını giyen Mbappe, ülkesi için çıktığı 40 maçta rakip fileleri 16 kez sarstı. Fransa'nın şampiyonluğuyla noktalanan 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da dört gol kaydeden Mbappe, Shevchenko'nun Ukrayna'sına karşı ise oldukça etkisiz bir performans sergilemişti.

Mbappe bu sezon ne yaptı?

Bu sezon PSG formasıyla oldukça etkili maçlar çıkartan ve özellikle Barcelon'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde sansasyonel bir performans sergileyen Mbappe, takımı için oynadığı 36 karşılaşmada 30 gol atmıştı. Camp Nou'da yaptığı hattrick ile Barcelona'yı kupanın dışına iten Mbappe, ligde de 20 gol attı.