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Ukrayna Futbol Federasyonu, Mykhaylo Mudryk'e öfkeli. Doping cezası nedeniyle son yıllarda forma giyemeyen oyuncu, bu hafta suçu millî takıma yükledi. Andriy Shevchenko'ya göre bu kabul edilemez.

25 yaşındaki Mudryk'in, yasaklı madde meldonium testinin pozitif çıkmasının ardından Kasım 2024 ile Temmuz 2026 arasında futbol oynamasına izin verilmedi. Mudryk, bu sezon Chelsea'den kiralık olarak formasını giydiği Tottenham Hotspur'da sahalara döndü.

Millî takımda 28 kez forma giyen Mudryk, bu hafta suçu millî takıma yükledi. Mudryk, Guest of Gordon ile yaptığı söyleşide, "Ukrayna millî takımındaki ortam, durum..." dedi. "Böyle bir durum hiç olmamalıydı."

"Bunu muhtemelen daha önce kamuoyu önünde söylemedim ama şimdi söylüyorum. Meldonium diye bir ilacı daha önce hiç duymamıştım. Bu, yalnızca Doğu Avrupa'da temin edebileceğiniz bir ilaç."

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"Vücuduma ancak Ukrayna'da girmiş olabilir. İngiltere'de böyle bir ilaç yok", diyen Mudryk bu konuda kesin konuştu. Ukrayna Futbol Federasyonu'nun (UAF) şu anki başkanı, eski yıldız golcü Shevchenko ise yanıt verdi.

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Sheva, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "UAF ve Ukrayna millî takımı hakkında ağır ifadeler kullanıldı" dedi. "Bu, işlerini dürüstçe ve profesyonelce yapan insanlarımıza yönelik asılsız bir iftira."

"Mykhailo, Chelsea oyuncusu olduktan sonra kulüp, millî takım kamplarında kendisine ilaç verilmemesini talep eden bir mektubu UAF'ye gönderdi."

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"Millî takım personeli bu talebe uydu. Teknik direktör Serhiy Rebrov da Mykhailo'nun millî takım kamplarında kişisel uzmanlarından ikisini yanında bulundurmasına izin verdi. Antrenman programını ve iyileşme sürecini takip edip günlük rutininde ona yardımcı olan kişiler tam olarak bunlardı."

Shevchenko sözlerini şöyle sürdürdü: "UAF bu olayla ilgili gerekli tüm kontrolleri yaptı. Mudryk'in temsilcilerine talep ettikleri bilgileri verdik ve olay üzerinde çalışan kişilerle iletişimde kaldık."

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"Yıllardır millî takımla çalışan insanları tanıyorum. Onlara güveniyorum çünkü bunca zaman boyunca takım içinde profesyonelliklerinden şüphe duyulmasına yol açabilecek hiçbir olay yaşanmadı. Mykhailo'nun sözlerini destekleyecek kanıtı varsa sunsun."

Shevchenko, "Böyle bir kanıt yoksa suçlamalarını kamuoyu önünde geri çekmesini ve dürüstlüklerini, profesyonelliklerini sorguladığı kişilerden özür dilemesini bekliyorum" dedi.

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Öte yandan Mudryk, Tottenham formasıyla yalnızca bir kez sahaya çıktı. Kanat oyuncusu şu anda geçmeyen bir ayak bileği sakatlığıyla uğraşıyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi'nin bu hafta sonu durumuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.