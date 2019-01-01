Andrew Robertson rekoru kırmaya çok yakın

Liverpool’un başarılı sol beki Andrew Robertson, adını Premier Lig tarihine yazdırmaya çok yaklaştı.

’un ’ı 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada, takımının attığı iki golde asist katkısı yapan Robertson, galibiyette önemli rol oynadı.

Sadio Mane’nin ilk ve Mohamed Salah’ın ikinci golüne asist yapan Robertson, bu sezon ligdeki asist sayısını 11’e yükseltti.

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Premier Lig’de 2010-11 sezonunda Leighton Baines ve 1994-95 sezonunda Andy Hinchcliffe, yaptıkları 11 asist ile lig tarihinin en çok asist yapan defans oyuncu listesinin ilk sırasını paylaşıyordu.

Zirvedeki isimleri yakalayan Andrew Robertson, ligde kalan iki karşılaşmada bir asist yaptığı takdirde bu rekorun tek sahibi olacak.