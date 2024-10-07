Andres Iniesta'dan, futbol dünyasını sarsan karar

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın efsanelerinden Andres Iniesta, kramponlarını astı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan ve bir kulübe imza atmayan Andres Iniesta, kramponlarını asma kararı aldı.

40 yaşındaki orta saha, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Albacete altyapısında futbola başlayan Andres Iniesta daha sonra Barcelona, Vissel Kobe ve Emirates Club'da oynadı.

885 maça çıktı

Andres Iniesta, profesyonel kariyerinde kulüpler düzeyinde 885 kez şans buldu. İspanyol futbolcu, bu müsabakalarda 93 gol atma başarısı gösterdi.

Haberin devamı aşağıda

Andres Iniesta, takım arkadaşlarına 161 asist yaptı. Futbol kariyerini noktalayan Andres Iniesta, İspanya Milli Takımı'nda 131 maça çıktı ve 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

40 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerinde şu başarılara imza attı:

1 - Dünya Kupası şampiyonluğu

2 - Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

4 - Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

3 - FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

9 - La Liga şampiyonluğu

3 - UEFA Süper Kupası şampiyonluğu

6 - İspanya Kupası şampiyonluğu

7 - İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Ligi şampiyonluğu

1 - Japonya Kupası şampiyonluğu

1 - Japonya Süper Kupası şampiyonluğu