Andres Iniesta: Barcelona'nın tutumu çok çirkin
İspanya Süper Kupa yarı final maçında Atletico Madrid'e 3-2 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Barcelona'nın teknik direktörlük görevini yürüten Ernesto Valverde'nin geleceği konuşulmaya başlandı.
Katalan ekibin üst üste iki La Liga şampiyonluğu elde etmesine rağmen, gerek oynanan oyun gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool'a karşı yaşanan hayal kırıklıkları Valverde'ye yöneltilen eleştirilerin azalmasına yetmedi.
Barcelona'nın efsane oyuncu ve kaptanlarından Xavi'nin, Ernesto Valverde'nin yerine takımın başına geçme ihtimali de alınan sonuçların ardından kuvvetlendi.
Katalan ekibin tarihindeki önemli figürlerden ve yıllarca Xavi'nin takım arkadaşlığını yapan Andres Iniesta, Onda Cero'ya yaptığı açıklamada kulübün Valverde'ye karşı olan tutumunun çirkin olduğunu söyledi.
Kariyerini Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Iniesta "Görevdeki teknik direktörünüze saygı göstermek zorundasınız. Bu şekilde davranarak daha çok zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Xavi hakkında da konuşan Iniesta "Bu görev için hazır olup olmadığına dair en iyi kararı verecek kişi Xavi'dir" şeklinde konuştu.