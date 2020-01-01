Andres Iniesta: Barcelona'nın tutumu çok çirkin

Barcelona'nın efsanelerinden Andres Iniesta, Katalan ekibin Valverde'ye karşı davranışlarının çirkin olduğunu savundu.

İspanya Süper Kupa yarı final maçında 'e 3-2 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden 'nın teknik direktörlük görevini yürüten Ernesto Valverde'nin geleceği konuşulmaya başlandı.

Katalan ekibin üst üste iki şampiyonluğu elde etmesine rağmen, gerek oynanan oyun gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve 'a karşı yaşanan hayal kırıklıkları Valverde'ye yöneltilen eleştirilerin azalmasına yetmedi.

Barcelona'nın efsane oyuncu ve kaptanlarından Xavi'nin, Ernesto Valverde'nin yerine takımın başına geçme ihtimali de alınan sonuçların ardından kuvvetlendi.

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Katalan ekibin tarihindeki önemli figürlerden ve yıllarca Xavi'nin takım arkadaşlığını yapan Andres Iniesta, Onda Cero'ya yaptığı açıklamada kulübün Valverde'ye karşı olan tutumunun çirkin olduğunu söyledi.

Kariyerini 'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Iniesta "Görevdeki teknik direktörünüze saygı göstermek zorundasınız. Bu şekilde davranarak daha çok zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın teknik direktörlük görevine gelmesi beklenen Xavi hakkında da konuşan Iniesta "Bu görev için hazır olup olmadığına dair en iyi kararı verecek kişi Xavi'dir" şeklinde konuştu.