Andrei Arshavin: Mesut Özil, Arsenal'i yavaşlatıyor

Topçuların eski yıldızı Andrei Arshavin, Mesut Özil'in dünya çapında bir oyuncu olsa da Arsenal'in oyununa uygun olmadığını söyledi.

'in eski yıldızı Andrei Arshavin, Topçuların genç menajeri Mikel Arteta ve takımın önemli isimlerinden Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.

Arshavin, 888Sport'a yaptığı açıklamada Mesut Özil'in harika bir oyuncu olduğunu ancak Arsenal'in oyununa uygun olmadığını söylerken şunları dile getirdi:

"Mesut'a saygı duyuyorum. O dünya çapında bir oyuncu. Fakat bana sorarsanız oyunu yavaşlatıyor. Ben başka bir oyuncuyu kullanmayı tercih ederdim ama görünen o ki Arteta farklı düşünüyor."

Daha fazla takım

Eski takımının hücum ve savunma hatları arasında kalite farkı bulunduğunu savunan Arshavin, "Hücumda çok iyi oyuncular var ve çok iyi iş çıkarıyorlar. İzlemesi de son derece keyifli fakat savunma hattında benim zamanımdan bu yana sorunlar var." ifadelerini kullandı.

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Kulübün menajerlik koltuğuna Mikel Arteta'yı geçirmesinin son derece doğru bir karar olduğunu belirten Rus yıldız, eski takım arkadaşıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Mikel, Arsenal'de yeterince vakit geçirdi ve kulübü çok iyi tanıyor. Wenger ile çalışarak çok önemli tecrübeler elde etti ve ayrıca oyuncular ona saygı duyuyor. Göreve geldiğinden bu yana köklü bir değişiklik olmasa da takımda olumlu yönde gelişmeler var."

formasıyla etkili bir performans gösteren ve 2008 yazında Kuzey Londra'nın yolunu tutan Andrei Arshavin, dört yıl forma giydiği Arsenal'de 32 gol kaydetti.