Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'te ne kadar kazanacak?

Kariyerine Türkiye'de devam edecek olan İtalyan çalıştırıcının maaşı ne kadar olacak?

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile anlaşmasının ardından Türkiye'ye geldi ve bir yıllık sözleşmeye imza attı.

Juventus'taki teknik direktörlük kariyerinin ardından bir süre dinlenen İtalyan efsane, hikayesine İstanbul'da devam edecek.

Peki Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük'ten ne kadar kazanacak? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Andrea Pirlo'nun maaşı ne kadar?

Andrea Pirlo, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve 2022/23 sezonunda Süper Lig ekibinin başında yer alacak.

Ancak İtalyan çalıştırıcının Fatih Karagümrük'ten ne kadar kazanacağı henüz resmi olarak belli değil.

Andrea Pirlo için 14 Haziran Salı günü imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.

Ne söylendi?

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andrea Pirlo kişisel sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşım yaptı: "Yeni bir maceraya başladığım için mutluyum. Teşekkürler Fatih Karagümrük."

Happy to start a new adventure. Thank you @karagumruk_sk

🔴⚫️ pic.twitter.com/W3vPOEJyc9 — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) June 12, 2022

Andrea Pirlo, Juventus'ta ne yapmıştı?

2019/20'de Serie A şampiyonluğu yaşayan Juventus, Pirlo yönetimindeki sezonu dördüncü sırada tamamladı. Ancak Pirlo, Juventus teknik direktörlüğünü üstlendiği 2020-2021 sezonunda birer İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti.

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