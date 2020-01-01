Andre Schürrle 29 yaşında futbolu bıraktı

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Andre Schürrle, 29 yaşında futbol kariyerini noktalandırdığını açıkladı.

ekiplerinden ile yollarını ayıran Andre Schürrle, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

29 yaşındaki Alman futbolcu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolu bıraktığını belirterek, "Kendim ve ailem adına bu harika yılların bir parçası olan herkese teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destek ve sevgi inanılmazdı. Şimdi bana doğru gelen tüm güzel olasılıklara hazırım ve açığım." ifadelerini kullandı.

Schürrle, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda ise futboldan artık keyif almadığını ve uzun süredir bırakmayı düşündüğünü kaydederek, "Artık alkışa ihtiyacım yok." yorumunu yaptı.

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Kariyerine Ludwigshafener altyapısında başlayan Alman oyuncu, 2016 yılında Borussia Dortmund'a transfer olmadan önce , , ve ekiplerinde forma giydi.

Daha fazla takım

2018-2019 sezonunda , 2019-2020 sezonunda ise 'ya kiralanan Schürrle, kariyeri boyunca kulüp bazında çıktığı 420 maçta 110 gol kaydetti.

Milli Takımı'nda 57 karşılaşmada 22 gole imza atan Schürrle, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer almıştı.