Andre Onana'dan Altay Bayındır'a şans doğuran itiraf!

Andre Onana, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı mağlup olmasının sorumluluğunu aldı.

Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti

Onana'nın hatasında Sane fileleri sarstı

Kırmızı Şeytanların kalecisi hatasını kabul ediyor

NE OLDU? Manchester United, Bayern Münih'e 4-3 mağlup olurken karşılaşmada gol perdesini açan isim Leroy Sane'ydi. Andre Onana, Sane'nin uzaktan suçunu çıkaramadı ve dört dakika sonra bu kez Serge Gnabry sahneye çıkarak farkı 2'ye taşıdı.

NE SÖYLENDİ? Bayern Münih karşısındaki performansından dolayı hayal kırıklığı yaşayan Andre Onana, TNT Sports'a şunları söyledi: "Takımı hayal kırıklığına uğratan kişi benim. Takım iyiydi, sanırım benim yüzümden maçı kazanamadık. Bu bir kaleci için kilit noktaydı. Ders çıkarmalıyım, güçlü olmalıyım ve yoluma devam etmeliyim. Kanıtlamam gereken çok şey var. Dürüst olmak gerekirse Manchester United'a böyle bir başlangıç yapmak istemezdim. Kötü bir dönemden geçiyorum."

BÜYÜK RESİM: Manchester United taraftarları da ligde de hatalı gollerle dikkat çeken Onana yerine yeni transfer Altay Bayındır'ın forma giymesi için çağrı yapıyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United'da forma şansı bulamadı.

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SIRADA NE VAR? Onana, 23 Eylül'de Burnley'ye karşı oynayacakları maçta kötü sonuçları geride bırakmayı umuyor.