Süper Lig

Andre Castro, Pique'yi uyardı: Abdülkadir, Türkiye'nin Messi'si!

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Göztepeli Andre Castro, Barcelona'nın savunmacısı Gerard Pique'ye sosyal medya üzerinden mesaj yolladı: Abdülkadir'in nasıl oynadığını izleyin!

Barcelona'nın efsanelerinden Gerard Pique, sosyal medyayı da en aktif kullanan futbolcular arasında yer alıyor.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan İspanyol stoper, Trabzonspor'un yeni formasını tanıttığı videoyu alkışladı:

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Tanıtım videosunda Trabzonspor'u temsilen rol alan isim ise Abdülkadir Ömür'den başkası değildi. Pique'ye, oyun tarzı ve fiziksel özellikleri itibarıyla Lionel Messi'ye benzetilen genç yetenek ile ilgili yorum yağarken, gelen cevapların arasında en dikkat çekici olanlardan biri Göztepeli Andre Castro'dan geldi.

Andre Castro yetenekli oyuncu için, "O Türkiye Ligi'nin Messi'si Abdülkadir. Barcelona nasıl oynadığını izlemeli" ifadelerini kullandı.

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Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon çıktığı 29 Süper Lig karşılaşmasında 5 gol ve 8 asist kaydetti.

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