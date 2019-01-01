Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Romanya Futbol Federasyonu, Gaziantep FK maçında sakatlanan Florin Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 2-0 mağlup eden 'da Rumen futbolcu Florin Andone mücadelenin 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sebebiyle milli araya girilirken F Grubu'nda yer alan Romanya Milli Takımı, Andone'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Twitter üzerinden paylaştı.

Romanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Galatasaray'ın sağlık heyeti ile görüşüldüğü ve Andone'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Bu şartlar altında Andone'nin İsveç ve İspanya maçlarında forma giyemeyeceği; ayrıca sakatlık durumunun kesin olarak tespit edilebilmesi için MR'a gireceği ifade edildi.