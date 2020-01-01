Andone: Test sonuçlarım negatif çıktı

Andone hakkında çıkan haberleri yalanlarken, test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

'ın sezon başında 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone, sağlığının iyi olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Rumen oyuncu, şu ifadeleri kullandı;

"Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermidiğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum."

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Andone bu sezon Süper Lig'de 8 kez forma şansı bulurken 2 gol kaydetti.