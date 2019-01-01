Andone penaltı pozisyonu hakkında konuştu

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile berabere kaldığı maçta Andone mutlak bir fırsatı harcarken muhtemel penaltı pozisyonu hakkında konuştu.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Andone'nin pozisyonu çok konuşulmuştu.

Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle’nin hatası sonrası Rumen oyuncu araya girmiş ve ciddi bir gol pozisyonu yaşanmıştı. Pozisyondan Andone kendisine temas eden Farnolle'ye rağmen ayakta kalmış, pozisyonu devam ettirmişti. Kamuoyu da Rumen oyuncunun kendisini o an yere atsa faul alabileceği ve kaleciyi de kırmızı kartla oyun dışı bırakabileceği yönünde yorumlamıştı.

Fanatik Gazetesinden Metin Karabaş'ın haberine göre, Andone o pozisyonu yorumlarken kendini yere bırakmayı dşünmediğini dile getirdi. Golcü oyuncu "O an tek düşüncem yeni takımımla ilk golümü atmaktı. Boşta kalınca topa yetişeceğime inandım ve bu nedenle düşmedim. Kazanamadığımız için çok üzgünüm. Ama yeni takımımla ilk maçına çıkmak benim için gurur kaynağıydı” ifadelerini kullandı.