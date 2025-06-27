Anderson Talisca'ya Premier Lig'den talip var

Suudi Arabistan'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutan Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz bir talip olduğu söyleniyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Tecrübeli oyuncunun adı bu kez Premier Lig ekibi Everton ile anıldı.

Fanatik'in haberine göre; geçen sezonu Premier Lig'de 13. sırada tamamlayan Everton, 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızla yakından ilgileniyor. Talisca’ya ülkesi Brezilya’dan da talipler var.

Flamengo ve Bahia’nın da deneyimli futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürülüyor. Ancak gelen tekliflere rağmen Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Sarı-lacivertli forma altında geçen sezon 14 kez skor katkısı sağlayan Talisca’nın, kulüple olan sözleşmesi Haziran 2026’ya kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin hücum hattında önemli bir rol üstlenen Talisca’nın, kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldığı ifade ediliyor.