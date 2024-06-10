Anderson Talisca transferi için en ciddi aday Süper Lig'den

Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendiren Al Nassr'ın kapısını çalan en ciddi aday Süper Lig'den.

Fenerbahçe başkanlık seçimini geride bıraktı

Sarı-lacivertlilerin gündemi transfer

Hedefte Anderson Talisca var

NE OLDU? Fenerbahçe'de Ali Koç üçüncü kez başkanlık koltuğuna otururken gündem yine transfere döndü. Suudi basınına göre sarı lacivertliler, Anderson Talisca için teklifleri dinleyen Al Nassr'ın kapısını çalan en ciddi aday konumunda bulunuyor.

BÜYÜK RESİM: Akşam Gazetesi'nin Suudi basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, Al Nassr'ın kapısını çalan en ciddi aday konumunda. Al Nassr ise Anderson Talisca ile yollarını istikrarsızlığı nedeniyle ayırmaya hazır.

DAHA FAZLASI: Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin Robert Lewandowski için şartları zorladığı söyleniyor. Ancak geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe hakkında gelen soruyu yanıtlayan Robert Lewandowski, "Hiçbir şey bilmiyorum. Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinin ardından transfer için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki aylarda yeni oyuncularını duyurabilir.