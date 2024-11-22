Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferi için tek engel kaldı

- Fenerbahçe, Talisca'yı ikna etti
- Artık tek engel kaldı
- Acun Ilıcalı'nın hamlesi işe yaradı
NE OLDU? Türkiye'de oynama konusunda çekinceleri olan Anderson Talisca'yı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın ikna ettiği söyleniyor. İddiaya göre Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çok yakın ancak geride bir engel var.
BÜYÜK RESİM: Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe ile Anderson Talisca'nın kavuşmasının önündeki tek engel, Brezilyalının maaş yükü. Sarı-lacivertliler, Al Nassr'da 12 milyon euro kazanan Talisca'nın maliyetini düşürmeye çalışıyor.
DAHA FAZLASI: Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için başka alternatifler de düşünüyor. Masadaki opsiyonlardan bir diğeri kiralama formülü. Brezilyalı bonservisiyle alınamaması halinde kiralama formülüne gidilecek.
SIRADA NE VAR? Anderson Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 17 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı verdi. Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde bir sonraki maçını 22 Kasım'da El Kadisiyah'a karşı oynayacak.