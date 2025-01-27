Anderson Talisca, İstanbul'a geliyor! Sürpriz paylaşımı şaşırttı

Fenerbahçe'ye imza atmak üzere İstanbul için yola çıkacağı iddia edilen Anderson Talisca'dan gece yarısı sürpriz bir paylaşım geldi.

Talisca, İstanbul'a geliyor

Brezilyalı gece yarısı sürpriz bir paylaşım yaptı

1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı söyleniyor

NE OLDU? Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştığı iddia ediliyır. DHA'nın haberine göre, Brezilyalı yıldızın transferi için Al Nassr ve oyuncuda herhangi bir pürüz kalmadı.

BÜYÜK RESİM: DHA'nın haberine göre, Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Brezilyalı bugün geç saatlerde İstanbul'a gelecek.

NE SÖYLENDİ? Anderson Talisca gece geç saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda salonda çalıştığı anları paylaştı ve "İkinci evin ihtişamı ilkinden daha büyük olacak" notunu düştü. Talisca'nın bu paylaşımı kısa süre içinde viral oldu. Oyuncunun eski kulübü Beşiktaş'a gönderme yaptığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada Talisca için Galatasaray'ın da devreye girdiğini ancak oyuncunun Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklamıştı.