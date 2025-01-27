Anderson Talisca, Fenerbahçe formasını giydi! Bakın ilk sözleri ne oldu?

Fenerbahçe için Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen Anderson Talisca yeni takımının formasını giyip ilk sözlerini söyledi.

Talisca resmen Fenerbahçe'de

94 numaralı formayı giyecek

İlk sözlerini söyledi

NE OLDU? Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği eski Beşiktaşlı Anderson Talisca sarı-lacivertliler için Suudi Arabistan'dan İstanbul'a geldi. Brezilyalı on numarayı havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı renklerine bağladı.

BÜYÜK RESİM: Anderson Talisca, Fenerbahçe'de 94 numaralı formayı giyecek. Brezilyalı, kız arkadaşıyla birlikte geldiği İstanbul'da Fenerbahçe atkısını taktı ve havaalanı çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi.

NE SÖYLENDİ? Anderson Talisca, İstanbul'a geldiğinde ilk sözleri şu oldu: "Birlikte tarih yazalım"

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30 yaşındaki on numara, bu sezon Al Nassr'da 19 karşılaşmada forma şansı buldu. Anderson Talisca, bu maçlarda 8 gol atma başarısı gösterdi. Bahia altyapısında yetişen Anderson Talisca daha sonra Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande ve Al Nassr'da oynadı. Al Nassr, Anderson Talisca için 8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Brezilyalı on numaranın güncel piyasa değeri 12 milyon euro.