Anderson Talisca, Beşiktaş yolunda mı? Şenol Güneş: "Gelmek istiyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı ekibe katılmak istediğini söyledi.

Anderson Talisca'nın adı bir süredir Beşiktaş ile anılıyor

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NE OLDU? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı, transfer listesindeki Anderson Talisca ve Alex Oxlade-Chamberlain hakkında bilgi verdi.

NE SÖYLENDİ? Şenol Güneş şunları söyledi: "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon euro'dan aşağı değil. Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok. Çünkü çeşitli mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulunursa yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey."

DAHA FAZLASI: Şenol Güneş, Oxlade-Chamberlain transferi hakkında ise şunları söyledi: "Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum."