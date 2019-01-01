Ander Herrera resmen PSG'de

Manchester United'la sözleşmesi sona eren İspanyol oyuncu, Fransız deviyle anlaşma sağladı.

'la geçirdiği 5 sezonun ardından takımdan ayrılan Ander Herrera, Ligue'in son şampiyonu 'le anlaşma sağladı.

Fransız devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İspanyol orta saha oyuncusuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Herrera, sözleşmesi sona erdikten sonra takımından ayrıldığı için Paris ekibi transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.

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Yeni takımına katılmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Herrera, "Paris Saint-Germain, 'nın en büyük kulübü ve her kupayı kazanmak için oynuyor. Kulüple beraber tarih yazmak için her şeyi yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Ander Herrera, Manchester United formasıyla çıktığı 189 maçta 20 gol ve 27 asistlik katkı verdi.