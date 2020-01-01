Ander Herrera: Mbappe konusunda iyimser davranıyoruz

Fransız yıldızın, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde sahadaki yerini alıp almayacağı hala belirsizliğini koruyor.

PSG'nin Kupası finalinde 'e karşı oynadığı mücadelede Loic Perrin'in müdahalesi nedeniyle bileğinden sakatlanan Kylian Mbappe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşısında forma giymesi için çalışmalar sürüyor.

Fransa Lig Kupası'nda 'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan PSG, final karşılaşmasına Mbappe'den yoksun olarak sahaya çıktı.

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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in geçtiğimiz günlerde Mbappe'nin Atalanta karşısında oynamasının mucizelere bağlı olduğunu söylerken, Fransız yıldızın takım arkadaşı Ander Herrera duruma daha olumlu bakıyor.

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Fransa Lig Kupası finalinin ardından açıklamalarda bulunan Herrera "Kylian konusunda iyimser davranıyoruz. Şu an yürüyebiliyor. O genç olmasına rağmen çok profesyonel bir oyuncu. Atalanta karşısında oynamak istiyor ama kulüp olarak sakin olmalıyız. Her gün gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Eğer Atalanta karşısında oynamazsa, farklı çözümlerimiz var." ifadelerini kullandı.

PSG ile Atalanta 12 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.